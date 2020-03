Câmara Municipal destina R$ 3 milhões para combate ao coronavírus em Osasco

A Câmara Municipal de Osasco vai destinar R$ 3 milhões para auxiliar no combate ao novo coronavírus (covid-19) na cidade. A decisão foi anunciada na manhã desta quarta-feira (25), pelo presidente da Casa Legislativa, Ribamar Silva.

A medida foi tomada em conjunto com os vereadores, que concordaram em direcionar parte do orçamento anual do Poder Legislativo osasquense para colaborar com os esforços da administração municipal diante da pandemia.

Neste primeiro momento, o valor será destinado à saúde, segundo Ribamar. “A Câmara, os vereadores e todos os servidores sabem a importância de destinar essa verba para adquirir o que for útil para enfrentar o vírus. Não é momento de fazer política. Estamos dando apoio ao Prefeito na luta contra o coronavírus”, disse.

Medidas de prevenção

Para evitar a proliferação do novo coronavírus, a Casa Legislativa passou a transmitir as sessões exclusivamente pela TV Câmara Osasco, sendo o acesso ao plenário permitido somente aos vereadores e servidores.

Outra medida tomada foi a autorização do home/office aos servidores com mais de 60 anos que possuem doenças crônicas e/ou respiratória. Além disso, o contato com a ouvidoria do Legislativo tem sido realizado somente por meio eletrônico ou telefônico e a Casa suspendeu a biometria eletrônica para os servidores.