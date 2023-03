Câmara Municipal parabeniza titular da Secretaria de Comunicação de Osasco

A Câmara de Osasco aprovou ontem (2) uma Moção de Aplauso, de autoria dos vereadores Josias da Juco e Batista Comunidade, que parabeniza o Secretário de Comunicação da Prefeitura de Osasco, Thiago Silva, bem como a equipe da Secom.

publicidade

Josias justificou a homenagem destacando a trajetória do atual titular da comunicação de Osasco. “Thiaguinho trabalhou no gabinete do então vereador Rogério Lins e já mostrava muito talento para a área de Comunicação. A secretaria hoje liderada por ele é que informa a população”, ressaltou.

O verador também salientou o empenho da Comunicação oficial do município durante a pandemia da Covid-19, especialmente no ano de 2020: “Nossos cidadãos foram muito bem-informados, por conta do trabalho do Thiaguinho lá na Comunicação”, mencionou, enfatizando a realização das lives do prefeito Rogério Lins durante o período de isolamento.

publicidade

Josias comentou ainda a luta do secretário de Comunicação contra a síndrome de Guillain-Barré, doença autoimune que afeta o sistema nervoso e causa paralisia e perda de movimentos: “Muita gente achava que você não voltaria a ter uma vida funcional”, disse Josias.

Batista Comunidade (Avante), co-autor da homenagem, enfatizou a capacidade técnica do secretário de Comunicação. “Desde quando você era assessor do Rogério Lins, a qualidade do seu trabalho chamava a atenção dos outros vereadores”, disse o parlamentar do Avante.

publicidade

Carmônio Bastos (Podemos), presidente da Câmara Municipal, ressaltou a persistência de Thiaguinho: “Primeiro, parabéns pela sua persistência em viver. Depois, parabéns pela sua persistência no âmbito profissional, que te faz tirar os projetos de Comunicação da cidade de Osasco do papel”.

“Agradeço muito a homenagem do Legislativo, em especial aos vereadores Josias da Juco e Batista Comunidade, que apresentaram conjuntamente a moção. É preciso ressaltar que nosso trabalho à frente da SECOM segue as orientações do prefeito Rogério Lins, que busca sempre o melhor para a cidade. Além disso, sou muito grato à nossa equipe fantástica, que faz seu melhor a cada novo desafio!”, disse o homenageado.