Câmara Oeste participa de audiência com Ministro da Saúde Ricardo Barros

No dia 14 de Março, em Brasília, o Ministro da Saúde Ricardo Barros recebeu os vereadores da Câmara Oeste da região metropolitana de São Paulo. O encontro faz parte de uma articulação política liderada pela Deputada Federal Renata Abreu (PODE).

Publicidade

O objetivo da audiência foi para tratar de assuntos ligados ao ministério da Saúde como aumento da frota de ambulâncias para o SAMU, o motivo do fechamento das farmácias populares na região, a possibilidade de disponibilizar remédios de alto custo para as cidades, entre outras demandas também apresentadas.

O ministro ressaltou que são vários pedidos e alguns já fazem parte do cronograma de ação do ministério e por isso serão atendidos brevemente. Referente às farmácias populares, ele destacou que havia um alto custo para manter a locação das unidades, e por isso o Governo Federal optou fazer uma alteração na estratégia transferindo a despesa de aluguel para a aquisição de mais medicamentos para disponibilizar para as prefeituras.

Renata Abreu ainda programou uma audiência com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e os vereadores levaram uma lista de reivindicações para suas respectivas cidades e região.

Maia informou aos vereadores que iria reforçar as cobranças da Deputada junto aos setores competentes. “Estou feliz de recebê-los juntamente com a Deputada Renata Abreu. Ela tem assumido papel importante aqui dentro da Casa e, devido a essa postura, muitas coisas têm se tornado possíveis realizar a favor do Brasil”, destacou o presidente da Câmara.

O grupo representando a Câmara Oeste estava formado pelos vereadores: Guto (Carapicuíba), Bahia (Araçariguama), Elissandro Lindoso (Osasco), Bruxão Cavanha, Camila Godói e Professor Rafael, os três da cidade de Itapevi. Para reforçar o grupo, compareceram também os vereadores Nil Dantas (Mairiporã), Adilson Leite e Nelson Goés (Boituva), Ronaldo Pires e José Carlos de Oliveira (Itapecerica da serra).