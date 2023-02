Câmara prestigia hasteamento de bandeiras e celebração dos 61 anos de Osasco

Neste ano, o aniversário de Osasco caiu no domingo de Carnaval, dia 19 de fevereiro, e as celebrações oficiais serão realizadas neste sábado (25), mas ainda assim a data foi comemorada com uma cerimônia de hasteamento das bandeiras. Lázaro Suave conduziu e hasteou a bandeira da Ordem dos Emancipadores; o presidente da Câmara, Carmônio Bastos, a bandeira de Osasco; e o prefeito Rogério Lins, a bandeira do Brasil.

A chuva alterou a programação. O hasteamento, que aconteceria no boulevard em frente à Prefeitura de Osasco, foi transferido para a Sala Luiz Roberto Claudino, a Sala Osasco, onde foi também oferecido um café da manhã para os convidados.

Emancipada da capital paulista no dia 19 de fevereiro de 1962, a cidade de Osasco tem hoje o segundo maior PIB (Produto Interno Bruto) do estado de São Paulo. “Osasco se transformou em uma das mais importantes cidades do país. E reconhecemos o trabalho e a luta dos emancipadores e dos anônimos que lutaram junto para que Osasco se emancipasse. Temos uma história que precisa ser sempre lembrada por gente que lutou para tornar Osasco o que ela é”, frisou o presidente da Ordem dos Emancipadores, Lázaro Suave.

Falando em nome de todos os parlamentares, o presidente da Câmara de Osasco, Carmônio Bastos (Podemos), parabenizou o município pelos seus 61 anos e reafirmou o compromisso da Casa de Leis em promover o desenvolvimento do município em parceria com o poder executivo. “A Câmara Municipal tem muito trabalho para fazer pelo bem de Osasco. A parceria com o Executivo continua forte, estamos sempre à disposição para aprovarmos os projetos que beneficiam a nossa população. Todos os vereadores dedicam-se a fazer de Osasco a cidade que ela é — o segundo maior PIB do Estado e o sétimo do país. Somos uma cidade com muita capacidade e a população pode contar com a Câmara”, disse Carmônio Bastos.

À frente da administração municipal em seu segundo mandato, o prefeito Rogério Lins (Podemos) agradeceu aos emancipadores e a todos os cidadãos osasquenses que ajudam a transformar a cidade e torná-la uma das mais importantes do país. Lins acredita que o município tem muito potencial para ser explorado e aposta na união das forças para que Osasco cresça ainda mais.

“É um orgulho estar na administração deste município. Nós nos esforçamos para honrar a todos os que apostaram no nosso trabalho. Sou um servidor público e o meu papel é esse: servir a população de Osasco. Nós temos muito potencial. Osasco é uma cidade jovem, que tem muito potencial e eu sei que todos nós trabalhamos em conjunto para que possamos crescer ainda mais”, afirmou Lins.