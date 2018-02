Câmaras Municipais da região voltam do recesso na próxima semana

Os vereadores das Câmaras Municipais de Osasco, Carapicuíba, Itapevi, Cotia, Jandira e Barueri retornam às sessões ordinárias no dia 6 de fevereiro (terça-feira), após o recesso de final de ano.

Segundo o vereador e presidente da Câmara de Itapevi, Bruxão Cavanha (PR), “os parlamentares darão continuidade aos trabalhos de apreciação e apresentação de leis nas comissões permanentes e no plenário da Casa de Leis, audiências públicas, fiscalização e atendimento ao cidadão”.

A primeira sessão do ano dará continuidade aos trabalhos feitos ano passado entre indicações, projetos de lei, decretos legislativos e moções.

Todas as sessões ordinárias são abertas ao público e ocorrem, sempre as terças-feiras (em Osasco também ocorrem as quintas), com transmissão ao vivo pela TV Câmara.