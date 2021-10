Camila Brait e técnico Luizomar recebem homenagem na Câmara de Osasco

O técnico de vôlei Luizomar de Moura e a jogadora Camila Brait foram homenageados pela Câmara Municipal de Osasco nesta terça-feira (26).

publicidade

Ambos representaram a equipe do Vôlei Osasco, que conquistou o título paulista pela 16ª vez. “Jamais poderíamos deixar de recebê-los para prestar essa homenagem. Essa casa está muito orgulhosa”, comentou o presidente da Câmara, vereador Ribamar Silva (PSD), que destacou a primeira vitória osasquense nas finais do Paulista. “Quando vocês venceram aqui por três a zero, a gente falou: ‘esquece’, com todo respeito que temos a Barueri”.

Na segunda partida realizada no Ginásio José Correa, Osasco derrotou o Barueri, comandado por José Roberto Guimarães, também por 3 sets a 0. “Dizem que ganhar da Argentina é muito bom, mas ganhar de Barueri é muito bom também”, brincou o vereador Adauto Tô Tô (PDT).

publicidade

Os vereadores Délbio Teruel (DEM) e Carmônio Bastos (Podemos), ex-secretários de Esporte em Osasco, também expressaram gratidão ao trabalho desenvolvido pela equipe. “Esse time de vôlei, considero uma parte da minha família. Aprendi a compartilhar as alegrias e tristezas. Só quem vive e convive, sabe a importância desse time para a cidade de Osasco”, disse Carmônio.

Luizomar de Moura foi convidado para usar a tribuna e agradeceu a receptividade dos parlamentares. “Quando uma Casa tão importante recebe o esporte, a gente fica muito feliz. Porque o nosso país não reconhece, em muitas cidades, o valor que o esporte representa para uma cidade, no cunho social, no exemplo que essas meninas dão aos jovens e para as crianças. Quantos não querem ser também medalhistas”, disse o técnico. “É uma honra representar Osasco”, concluiu Luizomar.

publicidade

O vôlei Osasco estreia na Superliga no próximo sábado (30) contra o Fluminense, às 21h30, no Ginásio José Liberatti.

HOMENAGENS PÓSTUMAS// Cemitérios de Osasco abrirão às 7h no Dia de Finados