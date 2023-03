Caminhada, aula de defesa pessoal, oficina de artesanato e mais atividades gratuitas para mulheres em Itapevi

Para marcar o Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quarta-feira, 8 de março, a Prefeitura de Itapevi preparou uma programação especial durante todo o mês.

As atividades começaram na segunda-feira (6), com aula gratuita de “Zumba das Poderosas”, que segue durante o mês de março, de segunda e quarta-feira, das 19h30 às 20h30, na Arena Zumba (Avenida Rubens Caramez, 1.000) e aos domingos, às 8h30, no Parque da Cidade.

Na Cultura há a exposição Super Mulheres, na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato (Avenida Luiz Manfrinato, 194 – Centro), entre 6 e 31 de março, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Na sexta-feira será a vez da Oficina de Artesanato – Canetas personalizadas, às 14h, e na sequência a Mesa Redonda – Mulher: história, desafios e direitos; e às 15h30, a Apresentação da flautista – Gabriela Nascimento Barbosa (Escola de Música).

No dia 31 de março será promovida uma aula de Defesa Pessoal no Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 1000A – Centro), como encerramento do Mês da Mulher, às 10h.

Confira a programação completa em Itapevi abaixo:

Dia 08/03 (quarta-feira)

15h – Apresentação da Banda Musical da Escola Libre de Música, no Escadão Cultural “Nelson Bernardes”, com repertório especial

Dia 10/03 (sexta-feira)

10h – Palestra CRAS Maristela (Avenida Pedro Paulino, 825 – Cohab I)

14h – Palestra CRAS Amador Bueno (Rua Francisco Rodrigues Paes, 49)

Evento: Chá… Livros, Bate-papo e Mulheres Na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato

14h – Oficina de Artesanato – Canetas personalizadas

A oficina terá 50 vagas. Os interessados devem chegar com 15 minutos de antecedência. A oficina será ministrada pela artesã e professora da Escolas Livre de Artes Sílvia Silva. Terá 30 minutos de duração e não precisa levar nada, basta chegar e participar do encontro.

14h30 – Mesa Redonda – Mulher: história, desafios e direitos

O evento terá como mediadora Silvia Andrade e as convidadas Keila Euzébio Fagundes dos Santos, historiadora pela PUC-SP; Letícia Martins, assistente social e presidente da Pró Racial de Itapevi; Letícia Vidal, presidente do Conselho da Mulher de Itapevi; e Fernanda Romão Cardoso, presidente da Comissão da Mulher da OAB de Itapevi.

15h30 – Apresentação da flautista – Gabriela Nascimento Barbosa (Escola de Música). A artista apresentará quatro canções: A Rosa de Hiroshima, de Ney Matogrosso; O mar serenou, de Clara Nunes; Maria Maria, de Milton Nascimento e Mulher Brasileira, de Benito di Paula.

Dia 11/03 (Sábado)

– 8h – Caminhada das Mulheres: Idealização OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Subseção Itapevi, Câmara Municipal, DDM (Delegacia de Defesa da Mulher)

Concentração: Prefeitura de Itapevi (Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi) com apresentação de ballet

Dia 20 a 24/03

9h às 13h – “Sebrae Delas”, com foco na pessoa física. O curso será realizado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Rua Agostinho Ferreira Campos, 752 – Vila Nova Itapevi).

Dia 24/03 (Sexta-Feira)

10h – Palestra CRAS Aurora (Rua Américo Valentim Christianini, 420)

14h – Palestra CRAS Cardoso (Rua Rosangela Mariano Limas, 266)

Dia 27/03 a 31/03 (Segunda-feira)

9h às 13h – “Sebrae Delas”, com foco em Pessoa Jurídica. O curso será realizado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Rua Agostinho Ferreira Campos, 752 – Vila Nova Itapevi).

Dia 31/03 (Sexta-Feira)

10h – Aula de Defesa Pessoal

Local: Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 1000A – Centro)