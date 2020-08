Caminhão carregado de cerveja é apreendido em Osasco

Um caminhão com mais de 7 mil latas de cerveja de diversas marcas foi apreendido pela Polícia Civil na avenida Getúlio Vargas, em Osasco, na noite de sexta-feira (21).

A apreensão foi feita por policiais civis, porque os produtos transportados não tinham nota fiscal. De acordo com a Polícia Civil, agentes do 1º Distrito Policial de Carapicuíba estavam em diligências pela rodovia Castello Branco quando se depararam com um caminhão com a traseira encoberta.

Os policiais suspeitaram do veículo e passaram a segui-lo. Até que o motorista parou para abastecer em um posto de combustíveis na avenida Getúlio Vargas e foi abordado.

Durante vistoria, foram localizadas 7.014 unidades de cervejas de diversas marcas, valendo-se de notas fiscais inexistentes e sem validação pelo sistema de consulta da Fazenda estadual.

Dinheiro e mais notas frias

Os policiais também foram à empresa responsável pela expedição das mercadorias, em Barueri, onde foram apreendidos inúmeros outros documentos fiscais irregulares.

Além disso, dentro de uma mochila ocultada dentro do banheiro da empresa, foi encontrado R$ 125,9 mil em dinheiro, sem informação de origem ou procedência lícita, além de diversos cartões de crédito.

Os materiais recolhidos apontam que possivelmente as mercadorias são adquiridas através de crimes de estelionato e distribuídas no mercado mediante a expedição de notas fiscais frias.

O proprietário da empresa foi preso em flagrante e indiciado por crime contra a ordem tributária. O veículo, mercadorias, valores e documentos foram devidamente apreendidos.