Caminhão com 280 kg de maconha é interceptado por policiais civis de Osasco

Caminhão com 280 kg de maconha é interceptado por policiais civis de...

Policiais civis da Delegacia de Polícia de Investigação sobre Entorpecentes de Osasco (Demacro) interceptaram, nesta quarta-feira (18), um caminhão com 280 quilos de maconha, no Jaguaré, zona Oeste.

Investigações sobre distribuição de drogas no município levaram os agentes a identificarem um caminhão, que veio de Santa Cataria e que estaria carregado de entorpecentes.

O veículo foi avistado no Rodoanel e o motorista foi abordado assim que parou em um estacionamento, na zona Oeste da capital paulista. Após a vistoria, foram localizados, homiziados na carga de polietileno, 385 tijolos de maconha.

O motorista foi preso em flagrante. A Polícia Civil de Osasco continua com as investigações para identificar e prender outros envolvidos no crime.