Caminhão com produto tóxico tomba e trava Rodoanel na manhã desta sexta

Um caminhão que transportava um produto químico tóxico tombou no Rodoanel e a rodovia está bloqueada no sentido Perus na manhã desta sexta-feira (25).

Os bombeiros isolaram a área para a retirada do caminhão. O motorista foi socorrido e encaminhado em estado grave a um hospital.

Há um bloqueio total do Rodoanel na altura do Km 22 no sentido Perus e parcial no sentido Dutra, causando um longo congestionamento no momento da publicação deste texto, às 8h03 desta sexta.

O material tóxico que o caminhão carregava não teria vazado na pista, devido à proteção reforçada. Mas são necessários cuidados especiais para lidar com o item.

Além do Rodoanel, o acidente causa reflexos no trânsito em diversas vias da região nesta manhã.