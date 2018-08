Caminhão derruba marquise de praça de pedágio na Bandeirantes

Um caminhão bateu e derrubou a marquise da praça de pedágio no Km 36 da rodovia dos Bandeirantes, em Caieiras, no sentido São Paulo, na manhã de hoje (3). O motorista teria perdido o controle do veículo. Não houve feridos.

Com o objetivo de diminuir o congestionamento, a Autoban, concessionária que administra a rodovia, desviou os carros no km 48 para a Anhanguera. Já o acesso da Anhanguera para a Bandeirantes foi bloqueado.

O tráfego de veículos na Bandeirantes encontrava-se em processo de normalização por volta das 12h de hoje.