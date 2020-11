O motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo perto do km 25 da rodovia Castello Branco, desceu um barranco e atingiu nove carros estacionados no Bethaville, em Barueri. O acidente aconteceu pouco depois das 17h desta quinta-feira (26).

O caminhoneiro teria perdido o controle do veículo após um pneu estourar. Apesar do susto, ninguém se feriu.

