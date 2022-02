Caminhão do BBB é atração no Continental Shopping neste fim de semana

O Continental Shopping recebe um caminhão com a temática da casa do BBB 22 nesta sexta e sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 12h às 20h. Atração é gratuita.

O veículo é preparado pela Pormade, empresa que está presente nesta edição do reality show da Globo. Com os caminhões do BBB 22, a ideia é percorrer as cidades para que os fãs do programa tenham a experiência de estar na casa, tirar fotos e publicá-las nas redes sociais.

No caminhão, o visitante pode conhecer algumas das portas presentes na casa do BBB, além dos papéis de parede e pisos vinílicos. O modelo da cadeira do confessionário, por exemplo, foi produzido pela empresa DT3 e é o mesmo que está presente na casa.

A Pormade também criou plaquinhas com emojis para que o público interaja e faça fotos e vídeos, marcando a empresa nas redes sociais.

Serviço

Caminhão do BBB22 Pormade no Continental Shopping

Quando: De 25 a 27 de fevereiro

Local: Estacionamento da entrada principal

Horário: Sexta e sábado das 10h às 22h e no domingo 12h às 20h