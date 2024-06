Um caminhão quebrou, na Alameda Rio Negro, em Alphaville, Barueri, na manhã desta quinta-feira (27). A ocorrência, registrada por volta das 10h09, prejudicou o trânsito.

Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri estão no local e sinalizaram a via. O guincho também já foi acionado para fazer a remoção do caminhão.

Os motoristas que trafegam pela região devem prestar atenção às sinalizações até que a via seja completamente liberada.