Caminhoneiro e ajudante são libertados em Osasco após ficarem horas em cativeiro

Um caminhoneiro e um ajudante foram libertados pela Polícia Militar, nesta sexta-feira (21), após ficarem reféns de criminosos por horas, em Osasco. As informações são do “Brasil Urgente”, da Band.

De acordo com o tenente da Polícia Militar Maxwel, as vítimas transportavam um caminhão carregado de leite quando foram abordadas pelos suspeitos, na Rodovia Bandeirantes, por volta das 9h.

Em seguida, o motorista e o ajudante foram levados para uma residência, em uma comunidade, no Jardim Roberto, Osasco, onde ficaram sob a mira dos criminosos até a chegada da Polícia Militar. Equipes do 5° Baep localizaram o cativeiro e libertaram as vítimas.

Ao menos quatro suspeitos de integrar a quadrilha criminosa foram presos. A polícia investiga se uma mulher, que também foi detida, teria cedido a casa na qual as vítimas foram mantidas reféns.

Os policiais trabalham para localizar o caminhão roubado. O caso está sendo acompanhado pelo 8° DP de Osasco.

(Com informações do “Brasil Urgente”)