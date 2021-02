Caminhoneiros fazem protesto e fecham duas pistas na Castello em Barueri

Caminhoneiros bloquearam, na manhã desta segunda-feira (1°), duas faixas da rodovia Castello Branco, em Barueri. As demais faixas seguem liberadas para a passagem de veículos, mas o trânsito segue carregado.

De acordo com a CCR ViaOeste, concessionária que administra a rodovia, após o bloqueio, os manifestantes iniciaram uma caminhada pelas duas pistas. O grupo deve seguir até um terminal da Petrobras, no Km 19,5.

Eles reivindicam pela redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e protestam contra os preços dos pedágios. As entidades da categoria que aderiram à mobilização tem como principal bandeira a alta no preço dos combustíveis, que também é uma das reivindicações do grupo que segue na Castello.

Com faixas, alguns caminhoneiros protestam ainda contra o governador João Doria (PSDB) e as medidas mais restritivas do Plano São Paulo. “Somos pela volta ao trabalho. Ninguém mais aguenta ficar em casa”, afirmou Claudinei Habacuque, um dos organizadores da manifestação na Castello Branco, ao Uol.

Embora, não haja um consenso em toda a categoria, ao menos 13 entidades de diversos setores apoiam a mobilização, prevista pelos organizadores para acontecer em todo o país. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério da Infraestrutura informaram, entretanto, que até às 9h desta segunda-feira, não havia pontos de retenção total ou parcial em todas as rodovias federais, que seguem com fluxo de veículos livre.