Camisa do São Paulo feita pela adidas chega por R$ 250

Apresentada nesta quinta-feira, 12, em evento no Morumbi a nova camisa do São Paulo, produzida pela adidas, começa a ser vendida com preços de R$ 249,99 (masculino) e R$ 229,99 (feminino e infantil), de acordo com a assessoria do clube.

A nova camisa do São Paulo já está à venda na loja adidas do Shopping Eldorado, com exclusividade para clientes Banco Inter. A partir desta sexta-feira (13), os novos modelos estarão à venda nas lojas oficiais do São Paulo, lojas adidas e pelo site www.adidas.com.br/saopaulo. No dia 20 de julho o uniforme estará disponível nas principais lojas esportivas do país.

No novo manto principal do Tricolor, as faixas voltaram para o peito, com o logo do patrocinador, o banco Inter, na parte de baixo. O uniforme principal mantém a cor predominante branca, com golas em um estilo vintage, homenageia a vitoriosa década de 90 – que marcou a história do clube com as conquistas do Mundial e da Libertadores, além do Campeonato Brasileiro, da Supercopa e do Campeonato Paulista. As tradicionais listras da adidas vêm na cor vermelha na região dos ombros.

Já a segunda camisa, listrada vertical em preto, vermelho e branco, tem as mangas e as costas negras. A gola, em formato V moderno, tem detalhes vermelhos tanto nas mangas quanto na gola. As três listras adidas aparecem em branco na região dos ombros.

Ambos materiais têm tecnologia ClimaLite, que repele o suor da pele e mantém a camisa seca por mais tempo. Essa é a terceira vez que São Paulo e adidas retomam a parceria: o primeiro capítulo foi escrito entre 1985 e 1991. Depois de 1996 a 1999.