Camisa do Vôlei de Osasco que homenageia comunidade LGBTQI+ já está à venda por R$ 159,90

O Vôlei de Osasco acaba de lançar um uniforme comemorativo que marca os 25 anos do clube e homenageia os torcedores LGBTQI+. A camisa 3 do clube osasquense traz detalhes em dourado sobre fundo preto para simbolizar suas vitórias. As extremidades das mangas e gola têm as cores do arco-íris para representar sua vocação pela diversidade dentro e fora de quadra e seu desejo de ser cada vez mais inclusivo.

“Começamos a desenhar essa coleção, chamada ‘Orgulho’, desde o final da temporada passada, em função dos 25 anos do projeto voleibol em Osasco. Felizmente, contamos com o apoio não somente da diretoria, comissão técnica e atletas, como da Prefeitura e patrocinadores”, afirma o gerente de marketing Beto Opice, que explica: “Pelo momento por que passa o país nos últimos anos, não basta ser inclusivo, é preciso deixar claro e demonstrar ser inclusivo. Esse uniforme resume tudo isso, desde o acolhimento e o respeito aos torcedores LGBTQI+ nas arquibancadas, às campanhas e ações que pretendemos implantar ao longo dessa temporada. Osasco é, literalmente, um time que abraça todxs”.

A nova camisa do Osasco São Cristóvão Saúde já está à venda na loja oficial do clube na Internet, a Osasco Vôlei Store, por R$ 159,90.

Estreia neste sábado

Osasco vai estrear o uniforme na primeira rodada da Superliga, neste sábado (30), no ginásio José Liberatti, contra o Fluminense. Uma jogadora em especial não vê a hora de vestir a nova camisa. “Fiquei tão feliz com essa ação de Osasco. Tenho dito que no meu coração só tem espaço para amor. E é amor que recebo de todos da equipe e dos torcedores. Eu só posso e quero retribuir esse carinho, respeito e amor. E amor é inclusão”, enfatiza Tifanny, primeira atleta trans do vôlei profissional do Brasil e que disputa sua primeira temporada vestindo as cores do time osasquense.

O selo comemorativo pelos 25 anos do Vôlei Osasco segue a nova proposta de identidade visual do time nas comunicações do departamento de marketing e redes sociais. Traz a estrela simbolizando a conquista do título mundial de clubes e a icônica Ponte Metálica, aplicadas sobre uma bola. Enquanto a camisa 3 terá a cor preta, o uniforme da líbero será predominantemente em tom dourado. O design é assinado pela TKS Sport e toda a confecção é da Nakal, fornecedora oficial de material esportivo do clube.

“Vestir essa camisa representa muita coisa. Valoriza os 25 anos de um time tão tradicional como Osasco, ao mesmo tempo em que lembra de um tema tão importante e atual como a diversidade e a inclusão. Além de tudo isso, ficou lindo. Tenho certeza de que a torcida vai adorar. Não podemos deixar de comentar que a chegada da Tifanny traz mais significado para essa ação. Fico feliz em saber que ela se sente acolhida por nós, companheiras de quadra, comissão técnica e torcida”, comenta a líbero Camila Brait, que disputa a 14ª temporada por Osasco, sempre sob o comando do técnico Luizomar.

O treinador acompanhou de perto a sessão de fotos e vídeos de suas atletas com a nova camisa, na tarde desta quinta-feira (28), no ginásio José Liberatti. “Tradicionalmente, as atletas respeitam muito a nossa camisa e sentem orgulho de jogar em Osasco. Com esse grupo não é diferente. Dá para sentir o quanto ele está unido dentro e fora de quadra em um objetivo comum, que é o de conquistar títulos”, afirma Luizomar, que completa. “Gostei muito do novo uniforme, principalmente por tudo que ele representa em termos da história de Osasco e do respeito à diversidade e inclusão.”