Campanha Aquece Cotia intensifica distribuição de cobertores novos em 22 bairros

A Campanha Aquece Cotia entra em uma nova fase a partir desta quarta-feira (10), com a distribuição de cobertores novos para moradores de 22 bairros da cidade. A ação, que visa amenizar os efeitos do frio intenso, será realizada ao longo de três dias consecutivos, sempre a partir das 18h.

No primeiro dia da campanha, 10 de julho, serão contemplados os bairros de Caputera, Olaria, Recanto Suave, Santa Izabel/Chiclete, Pioneira, Morro, Colinas e Monte Santo. Já na quinta-feira (11), as doações chegarão aos moradores do Jardim Japão, Água Espraiada, Anhambuca, Plascendina (Pereiras), Jardim Oliveiras, Altos de Caucaia e Evaristo.

A ação será concluída na sexta-feira (12), atendendo os bairros Jardim Sandra, Lavapés, Mirizola, Rosemary, Nova Vida/Lageado, Entrada Nova Vida e Vila Clara/Estela Maris.