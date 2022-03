Campanha arrecada absorventes em Cotia e região para doar a mulheres em situação de rua

A campanha Ciclo do Bem, do Projeto Acácias, está arrecadando absorventes e produtos de higiene em alguns pontos de Cotia e região. Os itens serão doados às mulheres em situação de rua e vulnerabilidade.

Foram colocadas caixas para arrecadação nos seguintes pontos: Mercado Rede, Outeiro de Passárgada; Colégio Porto Feliz; Colégio Desafio; Parque Industrial San José; Farmácia Jardim Belizário; Ni Fashion, Atalaia; Farmácia Poupa Bairro, Atalaia; Farmácia Farmácia, Jardim Ísis; Mercado Pai Panceta, Parque Alexandre; E.E Professor José Jorge.

As doações dentro das caixas começaram no dia 8 de março e vão até o dia 28, mas a arrecadação prossegue e pode ser realizada também via pix, com a chave acaciasprojeto@gmail.com.

“Todas as doações recebidas são direcionadas à Casa de Caridade em Jandira, para que eles possam juntos com a distribuição de alimentos (marmitas) e roupas, proporcionarem também itens de higiene para as mulheres e famílias que necessitam”, conta Vanessa Amorim, uma das idealizadoras do projeto.

Acácias é um projeto sem fins lucrativos, criado por três irmãs, Vanessa, Andressa e Larissa, em 2021, focado em distribuir produtos de higiene íntima às mulheres em situações de vulnerabilidade e em situação de rua. As doações são destinadas à Casa de Caridade em Jandira. Já a campanha Ciclo do Bem, em Cotia e região, é realizada com o apoio do empresário Eduardo Nascimento.

Confira o que você pode doar para contribuir com a causa:

Produtos de higiene: absorventes e lenços umedecidos;

Peças íntimas: calcinha, sutiã e meias;

Roupas e Calçados em bom estado;

Garrafas de água.

Mais informações sobre a campanha também podem ser obtidas por meio do e-mail acaciasprojeto@gmail.com.