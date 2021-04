Campanha arrecada doações de alimentos em Itapevi

Em Itapevi, a Campanha de Arrecadação de Alimentos organizada pela Comitiva Diferente dos Iguais, com apoio do líder comunitário Wesley Hugo, foi criada em março com intuito de arrecadar mantimentos nesta que é a pior fase da pandemia.

A ação social recebe doação de alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza. Os mantimentos serão destinados a famílias de bairros carentes da cidade.

”É fundamental a participação de todos, juntos enfrentaremos o pior momento da pandemia. Gostaria publicamente de agradecer a parceria e ajuda de cada um, iremos continuar arrecadando o maior número possível para atender aqueles que mais precisam, pois a fome tem pressa”, afirmou Wesley Hugo.

Para ajudar, o telefone para contato é: (11) 96334-3008.