Campanha de castração de Barueri abre agendamento nessa quarta-feira

Começa nessa quarta-feira, 30, o agendamento gratuito para castração de cães e gatos pela Prefeitura de Barueri.

No dia 30, basta acessar aqui, ou pelos telefones (11) 4199-1500 e (11) 4718-1789 ou (11) 97129-1789 (apenas ligações), das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h.

Os agendamentos serão feitos até acabarem as 680 vagas, que serão divididas em: 245 para caninos fêmeas, 160 para caninos machos, 163 para felinos fêmeas e 112 para felinos machos, além 180 destinadas aos protetores de animais, totalizando 860 vagas. As cirurgias serão marcadas para abril de 2022.

Requisitos

Para estar elegível à castração, o pet deve ter um mínimo de 7 meses e no máximo 7 anos. O tutor deverá ter em mãos o Registro Geral Animal (RGA). Caso não possua, pode providenciar o documento on-line e gratuitamente no Portal Pet. Também preciso passar o número de RG e um e-mail do tutor para ser vinculado ao RGA.