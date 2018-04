Campanha de vacinação contra a gripe começa dia 23, em Cotia

A Campanha de Vacinação contra Influenza 2018 está marcada para começar no dia 23/04, em Cotia. A imunização seguirá até o dia 1º de junho nas Unidades Básicas de Saúde do município e, no dia 12/05 (sábado), acontecerá o chamado Dia D, quando haverá uma mobilização nacional com vacinação acontecendo em todos os postos de saúde.

A vacina contra a gripe é direcionada para pessoas com idade a partir de 60 anos, crianças entre seis meses de idade e quatro anos e 11 meses, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), profissionais da saúde, professores de escolas públicas e privadas, indígenas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis.

De acordo com a Secretaria de Saúde, as doses da vacina para imunização da população serão enviadas ao município pelo Governo do Estado. As doses são trivalentes e protegem contra os vírus H3N2, H1N1 e influenza B.