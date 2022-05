Campanha do Agasalho de Osasco arrecada mais de 2 mil cobertores

A Campanha do Agasalho, organizada pela Prefeitura de Osasco, por meio do Fundo Social de Solidariedade, arrecadou mais de duas mil peças, entre edredons e cobertores no drive-thru de doação realizado no sábado (21) em frente ao Paço Municipal.

publicidade

Quem quiser ajudar na Campanha do Agasalho de Osasco com doações de roupas, cobertores e edredons pode se dirigir à sede do Fundo Social de Solidariedade, na Avenida Lázaro de Mello Brandão, 140 – Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para evitar o contágio pela COVID, o Fundo Social de Solidariedade pede aos munícipes que, se possível, doem cobertores novos e embalados, garantindo assim a segurança das famílias que serão beneficiadas pelas doações.

publicidade