Campanha em Barueri arrecada absorventes para jovens e mulheres carentes

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria da Mulher, acaba de lançar a campanha “Absorvendo a pobreza menstrual”. Além de conscientizar a população sobre o tema, a iniciativa visa arrecadar absorventes que serão doados às mulheres e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

publicidade

As doações de absorventes higiênicos podem ser feitas na sede da Secretaria da Mulher, que fica na avenida Sebastião Davino dos Reis, 756, na Vila Porto e também no Espaço Mulher, situado no Parque Shopping Barueri, na rua General de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 400, Aldeia.

A Coordenadoria da Juventude, que pertence à Secretaria de Relações Institucionais (SRI), também está engajada e vem arrecadando absorventes. A doação pode ser feita na sede da Secretaria, que fica na rua Guilhermina Carril Loureiro, 60, no Centro de Barueri.

publicidade

“A campanha inicia com a proposta de pedir doações de absorventes que serão destinados às meninas que vivem em situação de vulnerabilidade social, depois a ideia é ampliar o engajamento e promover debates livres de estigmas relacionados ao tema”, explica a secretária da Mulher, Giani Cristina de Souza.

Pobreza menstrual

publicidade

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), no mundo, estima-se que uma em cada 10 meninas já faltou na escola por não ter condições financeiras para comprar absorventes íntimos. No Brasil, esse cenário é pior: é uma em cada quatro.

A campanha da Prefeitura de Barueri foi criada para conscientizar a população sobre dados como esse, que afetam diretamente o desenvolvimento social de meninas que lidam com a escassez higiênica. A iniciativa da Secretaria da Mulher conta com parceria com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads) e com o Girl Up Tarsila – grupo de adolescentes engajado na causa em Barueri.

OPORTUNIDADES// Câmara de Barueri abre concurso público com 36 vagas e salários de até R$ 8,3 mil