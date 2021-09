Campanha salarial mobiliza mais de 3 mil metalúrgicos de Osasco e região

O Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região deve mobilizar até a noite desta quarta-feira (22), mais de 3 mil trabalhadores em apoio à Campanha Salarial 2021.

publicidade

Nesta manhã, a mobilização já foi reforçada por meio de mutirão de assembleias em diversas empresas em Osasco, como Alka3/Cabovel, CBFA, Croni, Global Moldes, Valvugás, Wegflex, Ancae e Climber. Na parte da tarde, acontecem mais reuniões em fábricas como Meritor, Belgo, BBRG/Bridon e Lao (Liceu).

“Esta ação tem o objetivo de mobilizar a categoria na luta pelo reajuste salarial, valorização dos pisos, estabilidade para acidentados, entre outras cláusulas sociais e econômicas previstas na nossa Convenção Coletiva”, destaca o presidente do Sindicato, Gilberto Almazan.

publicidade

Por meio do mutirão, a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos se concentra numa região para realizar assembleias que acontecem no mesmo horário, de forma simultânea. Na quinta-feira (23), a ação ocorre em Itapevi e Jandira.

Campanha Salarial 2021

Além das assembleias, os trabalhadores de fábricas de Osasco e região se organizarão, no sábado (25), na sede do Sindicato, em Osasco, num seminário para reforçar a mobilização. O encontro acontece a partir das 9h, com palestra do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

publicidade

A Campanha Salarial da categoria é unificada entre os 54 sindicatos de metalúrgicos filiados à Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, representando cerca de 700 mil trabalhadores. A pauta de reivindicação foi entregue aos grupos patronais em 13 de setembro, com data-base em 1º de novembro.