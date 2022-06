Campanha salarial mobiliza metalúrgicos de Cotia

Os metalúrgicos que trabalham nas fábricas de Cotia e Vargem Grande Paulista iniciaram o mutirão de assembleias da Campanha Salarial. Organizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, a ação antecipa a Campanha deste ano por direitos, entre eles, reajuste salarial e a renovação da Convenção Coletiva.

Para alcançar o maior número de trabalhadores, a diretoria do Sindicato fez uma força tarefa para percorrer diversas fábricas. A movimentação na região começou na terça-feira (21), e passou por diversas fábricas, entre elas: KitFrame, Bitzer, CSN, Multivisão, Vicon, Cris-Metal, Jomer, Sedes Elbac, KoneCranes, Vastec, Nascim, Altra, Nova Ética e Loccus.

A data-base da categoria é em 1 de novembro, mas o Sindicato decidiu antecipar a Campanha Salarial. “O resultado que vamos alcançar vai depender do nível de mobilização que vamos conseguir fazer. O momento demanda luta. Por isso antecipamos a nossa organização para a Campanha, e a articulação já começou de forma satisfatória com os companheiros e companheiras de Cotia e Vargem Grande Paulista”, diz o presidente do Sindicato, Gilberto Almazan.

Seminários

De acordo com a entidade, esta é a primeira fase da mobilização, que também inclui a realização de seminários regionais. O primeiro acontece neste sábado (25), na subsede de Cotia, das 9h às 12h.

“Os trabalhadores se mostraram mobilizados e organizados por uma Campanha Salarial vitoriosa”, avalia o Alex da Força, coordenador da região.