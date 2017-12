Campanha troca material reciclável por desconto na conta de luz em Carapicuíba

Em solenidade realizada na última terça-feira, 19, o prefeito Marcos Neves inaugurou o ponto de troca do programa “Recicle Mais, Pague Menos”. Trata-se de uma parceria entre a prefeitura, a Eletropaulo e a 4R. Instalado no bolsão entre a Praça das Bandeiras e a Secretaria de Transportes e Trânsito, o container recebe material reciclável, com desconto na conta de luz.

Publicidade

Ao fazer uso da palavra, Marcos Mesquita, diretor de relações institucionais da Eletropaulo, salientou a necessidade da preservação do meio ambiente e elogiou a medida. Em seguida, deixaram suas mensagens o secretário de Meio Ambiente Airton Battata e o vereador Ladenilson Pereira.

“A reciclagem é muito importante”, ressaltou o prefeito Marcos Neves. “Em nossa cidade, todo mês enviamos 400 toneladas de lixo para o aterro. Isso custa muito aos cofres públicos. Com a reciclagem, iríamos diminuir pela metade o montante de lixo que enviamos todo mês ao aterro”, salienta.

Com a instalação do ponto de troca, todo cidadão pode ser beneficiado com desconto na conta de energia, mediante a entrega de materiais recicláveis, como papel, plástico, metal, vidro e embalagens TetraPak. O cliente pode levar quanto material reciclável quiser e, dependendo da quantidade, é possível zerar o valor da conta de luz.

COMO FUNCIONA

Publicidade

O interessado deve procurar o ponto de coleta do programa Recicle Mais, Pague Menos, portando uma conta de luz para fazer o seu cadastro. O cliente cadastrado recebe um cartão, que dá direito à troca de materiais recicláveis por descontos na próxima conta. Todo o material é pesado e calculado de acordo com o valor praticado no mercado. Após a pesagem, o participante recebe um comprovante do bônus, que será creditado na próxima conta de luz.

Endereço para o ponto de troca:

Avenida Deputado Emílio Carlos, s/nº, em frente ao nº 225, na Vila Caldas.

O material reciclável será recebido de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas.