Campeã do Prêmio Professor Nota 10 de Itapevi ganha carro 0 km

A educadora de Itapevi Fabiana de Oliveira foi a vencedora do Prêmio Professor Nota 10, edição 2022, e ganhou um carro 0 km na noite desta quinta-feira (23). Ela trabalha no Cemeb Jornalista João Valério, no bairro Amador Bueno.

Ao todo, foram distribuídos R$ 27 mil em dinheiro entre nove finalistas, mais o carro zero quilômetro para o projeto campeão escolhido pela banca examinadora.

“O prêmio é mais uma das nossas ações para reconhecer e valorizar os educadores itapevienses. Parabéns a todos os participantes”, declarou o prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos).

Esta foi a segunda edição da premiação e reuniu 48 educadores de 32 escolas. Eles apresentaram projetos educacionais pioneiros na rede municipal de ensino e foram avaliados pela banca.