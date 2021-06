Campo de futebol recebe grama sintética e iluminação de LED em Osasco

A reforma e modernização do campo do São Pedro, na Cidade das Flores, foi entregue pelo prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos). O espaço esportivo recebeu gramado sintético, sistema de drenagem, iluminação de LED, alambrado e refletores, reforma dos vestiários e dos bancos de reservas, paisagismo e pintura geral.

A modernização do campo do São Pedro e dos demais campos de várzea de Osasco integra as ações da administração pública em oferecer espaços mais adequados à comunidade para práticas esportivas e de lazer.

O gramado sintético é mais nivelado, tem maior resistência e durabilidade e baixo custo com manutenção e proporciona melhor desempenho aos jogadores de futebol em campo, e às crianças e adolescentes que utilizam o espaço para a prática esportiva.

“O esporte da cidade está mudando e tendo nova cara ”, destacou o secretário municipal de Esportes de Osasco, Rodolfo Rodrigues Cara.