Campo do Corinthinha será o 1º a receber grama sintética em plano de revitalização de Rogério Lins

O campo de futebol do Corinthinha, na Vila Yara, será o primeiro a receber grama sintética no plano de revitalização dos espaços esportivos da cidade da gestão de Rogério Lins (PODE).

“Temos um carinho muito especial com o campo do Corinthinha e sabemos que precisa de uma série de intervenções que serão realizadas. A mais importante será a colocação da grama sintética que atenderá a uma antiga reivindicação dos atletas amadores da cidade”, afirmou o prefeito, durante visita ao local, realizada no sábado, 18, ao lado dos secretários Fábio Teruel (Esporte), Cláudio Monteiro (Obras) e Gelso de Lima (Governo).

Na ocasião, o prefeito conversou com a diretoria do Sport Clube Corinthians e usuários do local para falar sobre as ações na área do Esporte e fazer um balanço dos primeiros 6 meses de governo.

Lins afirmou que, além do campo do Corinthinha, outros locais receberão grama sintética a partir do próximo ano. Na zona Sul os campos do Santa Cruz, Petrolhão, Metalúrgicos e Fumaça serão contemplados.

Já na zona Norte os campos de futebol amador da Ford, 7 de Setembro, Eucaliptos, Poli do Ayrosa e Flamenguinho receberão gramado sintético.