Campos de futebol terão grama sintética, diz Rogério Lins

Durante o Congresso Técnico da Liga de Futebol Amador de Osasco, o prefeito Rogério Lins (PTN) informou que serão realizadas parcerias com empresas privadas e governo federal para a implantação de grama sintética em todos os campos da cidade.

“Vamos avançar na questão dos campos, trazendo grama sintética para que possamos praticar esporte nos fins de semana com mais qualidade. Entre os locais estão os campos do Flamenguinho, Bela Vista, Metalúrgicos, Jd. D´Abril, entre outros”, disse Rogério Lins no evento, que ocorreu na quinta-feira, 18, em Presidente Altino.

O Congresso, presidido pelo presidente da Liga de Futebol Amador, Carmônio Bastos, reuniu representantes de 88 times da cidade que participarão do campeonato da 3ª Divisão. As seis melhores equipes subirão para a segunda divisão.