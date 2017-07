O primeiro curso de Medicina da região, oferecido pela Uninove, deve ter vestibular no meio do ano e entrar em funcionamento no segundo semestre, em um campus instalado no Centro, próximo ao Hospital Municipal Antonio Giglio. Devem ser abertas 70 vagas no primeiro vestibular.

A faculdade de Medicina chega a Osasco por meio do programa Mais Médicos, do governo federal.

O convênio entre a instituição, o município e o governo prevê a atuação dos futuros médicos na rede básica de saúde da cidade após o primeiro ano do curso e a destinação de 10% da receita do curso de Medicina, cerca de R$ 14 milhões em seis anos, para aplicação na área da Saúde no município.

Os futuros médicos poderão atuar na rede básica de saúde, emergência, atenção especializada, ambulatorial e hospitalar, UPAS, UNS, CAPES, entre outros.

“A Uninove apresentou um projeto diferenciado de ensino. Essa parceria trará inúmeros benefícios para a cidade a curto e médio prazo”, disse o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN).

Ele recebeu, nesta quinta-feira, 27, o diretor de Desenvolvimento da Educação em Saúde do Ministério da Educação (MEC), Silvio José Checci, o reitor da Uninove, o professor Eduardo Storópoli e a pró-reitora acadêmica da Uninove, Maria Cristina Storópoli, e representantes da comissão técnica do MEC.

Cursos

O grupo esteve na cidade para uma visita de monitoramento ao futuro campus da instituição que, além de Medicina, vai oferecer cursos de graduação em Odontologia, Enfermagem, Educação Física, Serviço Social e Tecnologia em Radiologia.

Foi divulgado nesta quinta, 27, que a Uninove também oferecerá em Osasco diversos cursos de pós-graduação latu sensu, em áreas como enfermagem, fisioterapia, gerontologia, psicologia e nutrição.

O prédio do campus da Uninove em Osasco deve ter mais de 15 andares, distribuídos em 12 mil m², com laboratórios, bibliotecas e sala de Núcleo Integrado de Saúde (para os alunos participarem de simulação de atendimento, utilizando bonecos).

O prédio ainda conta com lanchonetes, salas administrativas, estacionamento próprio, entre outros.