Canalização do Braço Morto do Rio Cotia traz novas opções de tráfego na Aldeia de Barueri

Canalização do Braço Morto do Rio Cotia traz novas opções de tráfego...

A Prefeitura de Barueri canalizou o Braço Morto do Rio Cotia. Com cerca de 400 metros de extensão, a canalização possibilitará uma pista ampla, de 10,50 metros, passeios de concreto e canteiro central com ciclovia no local.

publicidade

As novas vias marginais do Braço Morto do Rio Cotia serão uma nnova alternativa de ligação da Aldeia com o Centro, Alphaville, Bethaville, Boa Vista, Centro Comercial, Tamboré e outros bairros vizinhos, integrando-se com o alargamento e duplicação da avenida João Batista Soares e da rua Saburo Sumiya (antiga avenida Marginal) formando um anel que permitirá desviar o tráfego intenso de veículos para garantir maior fluidez e mobilidade.

publicidade