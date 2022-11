Canalização do Vale do Sol, em Itapevi, está com 35% das obras concluídas

Canalização do Vale do Sol, em Itapevi, está com 35% das obras...

A Prefeitura de Itapevi informou que a canalização do Vale do Sol chegou aos 35,8% de obras executadas, na última sexta-feira (4). As melhorias visam acabar com as enchentes no Centro da cidade e no Jardim Rainha.

As intervenções, neste momento, estão sendo executadas na Rua José Pedro de Castro (entre as ruas Catharina Durante de Camargo e Manoel Alves Mendes) e Rua Manoel Alves Mendes (entre as ruas José Pedro de Castro e Luiz Manfrinatto).

A canalização do córrego Vale do Sol ampliará o escoamento na área com o objetivo de evitar transbordamentos, de acordo com a administração municipal. A inundação provocada pelas cheias ocorre em temporadas de chuvas. Elas se devem à impermeabilização do solo do entorno do córrego por uma ocupação urbana desordenada.

A obra é uma necessidade antiga da população que sofre há anos com as enchentes na região central, Jardim Rainha e Vale do Sol e tem investimentos de R$ 34 milhões.

Os trabalhos da Fase 1 começaram no dia 27 de abril na região central, na altura do Viaduto José dos Santos Novaes Rodoviário, passando também pelas ruas Cesário de Abreu, Manoel Alves Mendes, Dr. José Pedro de Castro, Catharina Durante de Camargo e finalizará na Rua Benedito Dias Siqueira. Os trabalhos estão em andamento nesta etapa.

Já na Fase 2, está previsto o término da canalização das vias próximas ao Córrego Vale do Sol e, finalmente, na Fase 3, a construção do Piscinão nesta região. A previsão de conclusão da obra nestas fases 1 e 2 é para setembro de 2023.

Na sequência, as obras devem avançar pelo Jardim Rainha, passando pelas ruas Benedito Dias Siqueira, Dr. José Pedro de Castro, Ana Araújo de Castro e Avenida Nove de Julho.