Cancha de bocha do Centro Esportivo do Km 18, em Osasco, é reformada

Cancha de bocha do Centro Esportivo do Km 18, em Osasco, é...

Foi entregue no último sábado (9) a reforma da Cancha de Bocha do Centro Esportivo Domênico Spidaletti, localizado no Km 18, em Osasco. O prefeito Rogério Lins (Podemos) participou do evento.

As melhorias no local incluíram revisão e adequação do telhado, revisão elétrica e hidráulica, além de pintura interna e externa.

Durante a entrega, Rogério Lins destacou a atuação do time de Bocha de Osasco. “Essa equipe sempre se destaca nos campeonatos que participa representando a cidade e é muito bom encontrá-la depois de toda turbulência que enfrentamos em razão da Covid 19. Foram 2 anos difíceis. Mas não tem tempestade que dure para sempre”, declarou o prefeito.

Lins também aproveitou para dizer que as obras do Centro Esportivo estão em ritmo acelerado. O local abriga duas piscinas, utilizadas para aulas de natação e hidroginástica. O equipamento público está passando por uma ampla reforma, o que inclui manutenção nas piscinas, melhoria no sistema de aquecimento, ampliação da arquibancada, recuperação dos vestiários, implantação de uma academia para os frequentadores do local e revitalização do estacionamento.