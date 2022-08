Candidato Gerson Pessoa realiza primeiro grande ato de campanha

O candidato a deputado estadual Gerson Pessoa (PODE) realizou na noite da terça-feira (16) seu primeiro grande ato de campanha, reunindo apoiadores sob o viaduto metálico, em Osasco.

publicidade

Na ocasião, o ex-secretário municipal de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico de Osasco estava acompanhado do prefeito Rogério Lins (PODE) e do presidente municipal do Podemos, Gelso Lima.

“Hoje me sinto preparado para representar Osasco e vocês. Foram meses de estudos pra que eu pudesse me aprimorar. E tenho certeza de que, com o apoio desse exército do bem, nós vamos chegar na Assembleia Legislativa para fazer mais por Osasco, pela região e pelo Estado de São Paulo”, salientou o candidato.

publicidade

Em sua fala, Rogério Lins ressaltou que com Gerson Pessoa na Alesp, Osasco avançará ainda mais. “Eu acredito muito neste projeto. E não tenho dúvidas de que, com o Gerson sendo eleito deputado estadual, nós vamos conseguir fazer muito mais pela cidade até o fim do nosso mandato. Osasco vai ganhar muito, porque ele vai lutar por nós lá no Governo do Estado,” garantiu, declarou.

Próximos atos

publicidade

Neste sábado (20), das 10h às 14h, Gerson Pessoa participará da ação de adesivação de veículos de apoiadores e simpatizantes de sua candidatura em dois locais:

– Avenida das Flores, próximo a Fito

– Avenida Graciela Flores de Piteri

E no domingo (21), a partir das 11h, na Rua Madre Rosselo, 82, no Centro, está marcado o lançamento oficial da sua campanha com participação do público.