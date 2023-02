Canetas de maconha líquida avaliadas em mais de R$ 36 mil são apreendidas em Alphaville

Mais de 60 canetas de maconha líquida, avaliadas em mais de R$ 36 mil, foram apreendidas por policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. A apreensão ocorreu na última segunda-feira (6), e dois homens foram presos em flagrante.

Policiais do DISE de Carapicuíba receberam a denúncia de que um grupo comercializava a maconha líquida na Internet. Com as informações, os policiais entraram em contato com os suspeitos e se passaram por proprietários de uma tabacaria para marcar um encontro.

Os policiais combinaram de se encontrar com os vendedores em um shopping de Alphaville, área nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. A dupla, dois homens de 34 e 35 anos, chegou ao local combinado e foi presa em flagrante assim que mostrou a mercadoria aos agentes.

Os indivíduos foram encaminhados ao Dise de Carapicuíba. As investigações procedem para que a polícia descubra como os suspeitos conseguiram a droga e identifique mais envolvidos no esquema.