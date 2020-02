Cantor de forró é acusado de agredir ex-mulher na frente dos filhos em Jandira

No último domingo (16), o cantor de forró Johnny Rios agrediu a ex-mulher na frente dos filhos, de quatro e seis anos, em Jandira.

A vendedora tinha saído com amigos para comemorar o aniversário da irmã e foi surpreendida pelo agressor ao chegar em casa. Além de puxões de cabelo, Johnny deu chutes e socos na mulher, que foi socorrida pelos vizinhos.

O agressor não aceitava o término do relacionamento de quase 8 anos e vinha ameaçando a vítima por mensagens no WhatsApp. “Vou deformar sua cara de tanta porrada (…) Se eu for preso, você só vai viver até eu sair de lá e te encontrar”, dizia.

Publicidade

A vítima contou que o relacionamento sempre foi conturbado e que apanhava de Johnny com frequência.

À reportagem do “Balanço Geral”, da Record TV (assista abaixo), o cantor afirmou ter agredido a vendedora por ter sido traído.

Com medo de voltar para casa devido as ameaças do ex-marido, a vendedora está escondida com os filhos e foi à polícia pedir uma medida protetiva.