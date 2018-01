Cantor gospel não resiste, volta aos bailes funk, e abandona carreira: “vou botar pra f…”

Tonzão Chagas vinha se destacando no cenário da música gospel, após largar o funk, onde era integrante do grupo Os Hawaianos. Mas ele não resistiu às tentações e voltou aos bailes funk. Após ser flagrado em vídeo que viralizou, completamente alterado, durante o “Baile da Gaiola”, na favela da Penha, no Rio de Janeiro, ele comunicou que vai se afastar dos palcos gospel e pediu perdão aos fãs. As informações são do colunista Leo Dias.

Publicidade

A mulher dele, Cibere Almeida, que foi da ‘Gaiola das Popozudas’ e também se converteu, disse que o marido precisa de tratamento espiritual.

Tonzão publicou uma mensagem no Facebook falando sobre sua saída do mundo gospel. “SÓ QUERO DIZER UMA COISA NÃO VOU FICAR EM CIMA DO MURO, SE ESTOU NO MUNDO E SE EU TRABALHAR COM FUNK NOVAMENTE EU VOU DAR O MEU MELHOR COMO EM TUDO QUE FAÇO! VOU BOTAR PRA F….. MESMO POIS SE O FUNK É OUSADIA VAI SER ISSO”, declarou, com caixa alta e tudo.