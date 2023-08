Cantor gospel Regis Danese sofre acidente de carro: “orem por mim”

O cantor gospel Regis Danese se envolveu em um acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (30), na cidade de Ceres, região central de Goiás. Nas redes sociais, o artista de 50 anos publicou um vídeo pedindo orações enquanto recebia atendimento médico.

“Eu acabei de sofrer um acidente a caminho do show em Ceres. Estou aqui sendo atendido. O carro arrebentou todo. Orem por mim!”, diz Regis Danese, que aparece machucado nas imagens.

Segundo informações do G1, o carro do cantor capotou após bater de frente com uma carreta. Kelly Danese, esposa do artista, disse que ele foi levado a um hospital da região.

Nos comentários da publicação, Danese recebeu mensagens de apoio de artistas como Eyshila Santos, Celso Portioli, pastor Lucas, além de fãs e seguidores que ficaram preocupados. “Que Deus te guarde, meu irmão! Graças a Deus pelo livramento”, disse a cantora Eyshila.

