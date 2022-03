O cantor Vitão esteve em uma Unidade Básica de Saúde de Carapicuíba, nesta terça-feira (22), para tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19.

Após receber mais uma dose do imunizante na UBS Florispina de Carvalho, na Vila Dirce, o ex-namorado de Luisa Sonza tirou algumas fotos com os funcionários da unidade. Nas redes sociais, Vitão registou o momento em que recebeu a vacina. “Segunda dose”, escreveu, nos Stories do Instagram.

