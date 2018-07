Cantora Alcione é internada em São Paulo

A cantora Alcione foi internada ontem (3) no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, com quadro de angina instável (dor ou desconforto no peito geralmente devido à obstrução ou espasmos das artérias coronárias), segundo boletim médico divulgado pelo hospital nesta noite. Ela foi submetida a um cateterismo, seguido de angioplastia.

Segundo o hospital, “a intervenção transcorreu com sucesso e sem intercorrências”. Alcione está estável e deverá ficar internada durante a semana.

Agência Brasil