Cantora gospel Fabiana Anastácio morre aos 45 anos vítima de Covid-19

A cantora gospel Fabiana Anastácio, de 45 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (4), por complicações do novo coronavírus (covid-19). A informação confirmada na página oficial da cantora nas redes sociais.

“Fomos todos surpreendidos com a fatídica notícia da partida de Fabiana Anastásio. Mulher, esposa, mãe, pastora, cantora com voz potente e única. Voz ungida para o louvor a Deus. O Brasil chora conosco e junto da família enlutada, com total respeito à sua memória”, escreveu a equipe de Fabiana.

Fabiana estava internada há mais de uma semana em um hospital de rede particular, em São Paulo, com sintomas graves da doença, mas não resistiu ao tratamento e veio a óbito na madrugada desta quarta para quinta-feira. A cantora gospel deixa o marido e três filhos.

No final do mês de maio, a família da cantora chegou a levantar um financiamento coletivo para conseguir bancar as despesas com o hospital. “A dor não escolhe cor, nem raça, nem status ou condição… ela simplesmente surge e traz suas consequências”, escreveram na publicação da campanha de arrecadação.

Nas redes sociais, cantores e amigos de Fabiana Anastácio, como Eyshilla, Cassiane, Fernanda Brum e Anderson Freire se despediram da cantora. “Meus medleys ficaram perfeitos na sua voz, não levamos nada dessa vida. Você deixou uma história incrível de superação e bons combates”, escreveu Anderson Freire. “A música cristã chora”,declarou Fernanda Brum.

“Que notícia dolorosa meu Deus !!! Nós não fomos feitos para separação… Amamos nos relacionar e viver em comunhão… Por isso essa dor”, escreveu Cassiane.

Fabiana Anastácio coleciona rits de sucesso da música gospel, como “Adorarei”, com 68 milhões de visualizações na YouTube. Entre suas canções de sucesso, também estão “Sou Eu” e “Quem Me Vê Cantando”.

Nesta semana, a equipe da cantora lançou o clipe da música “Deixa Comigo”. “Foi difícil tomar a decisão de lançar esse clipe da canção “Deixa Comigo” hoje, pelo fato da cantora Fabiana Anastácio estar hospitalizada por causa da Covid-19. Entendemos que seria necessário lançar o clipe, exatamente por causa do momento dela, confiando naquilo que é o título da canção”, diz a publicação do lançamento oficial da música.