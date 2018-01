Cantora Pabllo Vittar nega ter engravidado bailarina do Faustão

A cantora Pabllo Vittar nega ter engravidado bailarina do Faustão. A informação foi publicada no Twitter do Colunista Leo Dias.

O boato se espalhou na internet no começo desta semana e ganhou grande repercussão, necessitando de um posicionamento da artista.

O próprio Leo Dias chegou a compartilhar a foto de uma matéria no seu Instagram com a legenda “Notícia para pensar… sem preconceito, tá gente?”.



Mais tarde o colunista publicou no Twitter que a cantora desmentiu os boatos: “É oficial: Pablo Vittar nega ter engravidado bailarina do Faustão”.