Cantora sertaneja Lucyana Villar fará live solidária nesta quinta-feira (30)

A cantora sertaneja Lucyana Villar vai fazer uma live solidária nesta quinta-feira (30), às 21h, em seu canal oficial no YouTube.

Durante a live, será realizada uma vaquinha solidária para arrecadar fundos que serão destinados aos técnicos de som e à toda a equipe de músicos, que está parada devido a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

A live que será realizada por Lucyana também terá o objetivo de ajudar instituições que cuidam de animais abandonados, como cachorros, gatos e cavalos. Para contribuir, os internautas poderão doar ração, entre outros itens.

Lucyana Villar já fez dupla com a sua irmã Lucylla, que resultou na gravação de um álbum. Hoje, a cantora segue carreira solo, com um repertório de canções, como “Solteirei” e “O que Sobra pra Mim”.

A cantora já fez parceria com a dupla sertaneja Victor & Léo. Juntos, gravaram a canção “Sem Limites Pra Sonhar”. Outra música de destaque no repertório de Lucyana é “Além do Céu”, com participação de Jards e Jadson.

Lucyana Villar, que já se apresentou em Osasco em prol da campanha do agasalho, também já cantou ao lado de nomes como Michel Teló e Edson, da dupla com Hudson.