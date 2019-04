Cão farejador ajuda PM a prender quatro traficantes em Carapicuíba

No último sábado (20), policiais militares do 5º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) realizavam patrulhamento na comunidade Municipal, em Carapicuíba, quando identificaram quatro indivíduos com atitude suspeita no local.

Eles foram abordados e, com o apoio da equipe do canil – e do cão Duke – os policiais localizaram, em posse dos indivíduos, um saco plástico preto com grande quantidade de entorpecentes em seu interior: 977 porções de maconha, 282 invólucros de cocaína, 120 pinos de cocaína, 241 pedras de crack e R$ 2.281 em espécie.

Três homens foram presos e um menor foi apreendido. Todos foram conduzidos ao 1º DP de Carapicuíba – onde o caso foi registrado – e seguem à disposição da Justiça.