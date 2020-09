Cão farejador encontra mochila cheia de droga que seria levada de Osasco para o Ceará

Um cão farejador da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou uma mochila com 13 kg de maconha e 1 kg de crack no bagageiro de um ônibus no Piauí, na madrugada desta quarta-feira (2). Segundo os policiais, a droga seria transportada de Osasco para a cidade de Tauá, no Ceará.

Os entorpecentes foram encontrados durante uma fiscalização da PRF. A mochila pertencia a um passageiro de 49 anos, que disse aos policiais que receberia R$ 3 mil para fazer o transporte da droga.

“Ele informou aos policiais que estava desempregado e que fez por necessidade. Porém, os policiais identificaram que o homem já foi preso por receptação, porte ilegal de arma de fogo e furto”, explicou um agente, ao G1.

O homem foi preso e encaminhado junto com os entorpecentes para a Central de Flagrantes, no município de Picos, Piauí.