CAPS infantil de Osasco é inaugurado

A Prefeitura de Osasco inaugurou, na última sexta-feira (9), o Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPS Infantil) Liliane Alves Dias. Construído em uma área com 282.50 m², o CAPS foi todo renovado e ficou mais moderno, oferecendo aos pacientes e familiares uma infraestrutura para um atendimento melhor.

O pedido de reforma foi apresentado ao prefeito de Osasco, Rogério Lins, no ano passado. “A família é algo fundamental em nossas vidas, e devemos ter muito amor e respeito. Por isso fico muito feliz com esta entrega, que traz ainda mais conforto às nossas crianças. A lembrança da Liliane ficará eternizada nesta unidade que leva o seu nome”, comentou o prefeito.

O CAPS Infantil está instalado há cinco anos na Avenida João Batista, 1071, região Central de Osasco, e atende cerca de 450 pessoas por mês. Os pacientes são crianças e adolescentes que têm algum tipo de transtorno mental severo e precisam de acompanhamentos com multiprofissionais. O CAPS oferece ainda oficinas terapêuticas e reabilitação psicossocial além de suporte terapêutico às famílias.

As acomodações do espaço contam com sala de espera com TV, Posto de Enfermagem para dois leitos com sanitário com acessibilidade e chuveiro, três salas de consultório, 1 sala administrativa, sala de apoio e multiuso, brinquedoteca com acesso à horta, sala para atendimento em grupo com capacidade para 15 pessoas, sanitários masculino e feminino adulto e infantil, sanitários acessíveis, cozinha, depósito, área de serviço, quintal, além de estacionamento.

Homenagem

A unidade de Atenção Psicossocial recebeu a denominação de Liliane Alves Dias em 2016, por meio da Lei nº 4.770, de autoria do vereador Josias da JUCO. A jovem foi estagiária da JUCO (Juventude Cívica de Osasco), sendo efetivada no Centro de Gestão de Meios de Pagamento – Sem Parar – após sair da instituição, aos 18 anos. Morreu aos 20 anos após ser baleada durante um assalto, ocorrido em 2009.

Segundo o vereador Josias da Juco, Liliane era uma menina alegre, guerreira, batalhadora, disciplinada, e transmitia muito amor para a família e o próximo, sendo muito querida por todos. “Liliane era muito dedicada à família e a tudo que realizava. Com certeza deixou muitos ensinamentos por onde passou”, disse dona Benedita Maria Alves Dias, mãe de Liliane.

A entrega da reforma do CAPS Infantil Liliane Alves Dias integrou a programação de aniversário dos 56 anos de emancipação político-administrativa da cidade, somando mais um avanço para o município.