Captur 2022 tem renovações externas, internas e motor turbo TCe 1.3 flex

Na linha 2022 o SUV Renault Captur chega com o design externo renovado, inovações no interior e o inédito e moderno motor turbo TCe (Turbo Control Effiency) 1.3 flex.

Além do motor turbo TCe 1.3 flex que gera 170 cv de potência e 27,5 kgfm, o maior torque do segmento, o Captur 2022 também chega com a nova transmissão automática CVT Xtronic, combinação que garante ótimas retomadas e ultrapassagens mais rápidas.

No Captur 2022, as linhas fluidas, marcantes e bem balanceadas exibem modernidade e elegância. A grade superior está mais larga e ganhou detalhe cromado, dando ainda mais sofisticação ao modelo. O modelo também ganhou novo ski dianteiro com entrada de ar. As rodas de 17 polegadas também são novas.

Para facilitar a vida a bordo, a nova central multimídia com tela de oito polegadas está mais rápida e intuitiva, com espelhamento de smartphones Apple CarPlay e Android Auto, e sistema Multiview, com quatro câmeras.

A direção é elétrica e o novo volante tem ajustes de altura e profundidade, com comandos iluminados do “piloto automático” (regulador e limitador de velocidade) e do comando de voz.

A versão topo de linha Iconic traz como opcional o sistema de som premium Bose, com seis alto-falantes de alta fidelidade, subwoofer no porta-malas e amplificador digital exclusivo, promovendo uma experiência sonora de qualidade superior.

O Captur 2022 é vendido a partir de R$ 124,5 mil (versão Zen).